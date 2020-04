San Mauro Torinese, la festa a Pasquetta: “Festeggiamo come fosse l’ultima…” VIDEO

ROMA – Alcuni ragazzi e ragazze di San Mauro Torinese, malgrado i divieti e le restrizioni, si sono incontrati e hanno organizzato un pranzo di Pasquetta.

“Volevamo festeggiare con voi la Pasquetta – si sente in un video pubblicato su Instagram – fare un brindisi perché ci dispiace che le persone muoiono ma festeggiamo come fosse l’ultima Pasqua”.

“Non ce ne frega” dice qualcun altro.

Il video, come al solito, ha fatto il giro dei social.

“Questa notte decine di persone mi hanno segnalato il video – ha commentato il sindaco di San Mauro, Marco Bongiovanni – Se ne stanno già occupando i carabinieri, convocheranno i ragazzi e si procederà con le sanzioni che prevede il decreto”.

Coronavirus Pasquetta, record di multe in un solo giorno: oltre 16mila

Record di persone multate in un solo giorno. Si tratta (come era prevedibile) del giorno di Pasquetta: su 252.148 controllate dalle forze di polizia, 16.545 sono risultate non in regola rispetto ai divieti sugli spostamenti, il 20,2% in più rispetto al giorno di Pasqua (13.756).

Secondo i dati diffusi dal Viminale, tra Pasqua e Pasquetta i controlli hanno riguardato complessivamente 465.713 persone, 30.301 delle quali (il 6,5%, contro una media dei giorni feriali che oscilla tra il 3 e il 4%) risultate non in regola.

Sempre a Pasquetta le persone denunciate per aver attestato il falso nell’autodichiarazione sono state 88, quelle denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività al virus 29. I controlli di esercizi e attività commerciali sono stati 62.391 e hanno portato a sanzionare 146 esercenti e a chiudere 63 attività. (Fonte: Ansa).

(Fonte: YouTube).