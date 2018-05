SAN SEVERO – A San Severo in Puglia, la festa partronale assomiglia ad un campo di guerra. Durante i festeggiamenti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] per la Madonna del Soccorso a San Severo, uan donna di 41 anni viene ferita da un petardo partito da una batteria posizionata in strada.

La vittima è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Masselli Mascia. Le sue condizioni sono gravi, rischia di perdere un braccio. La 41enne stava assistendo ai tradizionali festeggiamenti. Durante l’esplosione dell’ultima batteria, quella di Porta Lucera, la donna è stata colpita da un petardo. Immediati i soccorsi: la 41enne è stata trasportata all’ospedale. A San Severo, ogni anno, come vuole la tradizione la processione sfila in mezzo ad una fila di petardi.