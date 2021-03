Sandra Milo finge malore dopo il vaccino: scherzo a Un giorno da pecora nella Giornata per le vittime Covid VIDEO

L’attrice Sandra Milo finge un malore in diretta dopo aver fatto la seconda dose del vaccino, uno scherzo che ha voluto fare proprio nella Giornata nazionale per le vittime di Covid. Tutto è andato in onda in radio, durante la trasmissione Un giorno da pecora su Radio Due. Uno scherzo di cattivo gusto con Sandra Milo che dopo ride e dice ai due conduttori “ve l’ho fatta eh?”.

Sandra Milo e lo scherzo del finto malore dopo il vaccino

Durante la trasmissione Un giorno da pecora i conduttori telefonano a Sandra Milo che dice di aver fatto poco prima la seconda dose del vaccino. Poco dopo dice di avere il cuore che le batte forte, poi che le manca il respiro. A quel punto i conduttori preoccupati chiedono se ci sia la figlia lì con lei, ma Sandra Milo per un po’ di secondi non risponde più.

In studio c’è preoccupazione ma è tutto uno scherzo di cattivo gusto visto che Sandra Milo poi ride e dice orgogliosa “ve l’ho fatta eh?”. Un finto malore, un brutto scherzo, proprio ieri che si celebrava la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid.

La reazione in studio allo scherzo di Sandra Milo

Dopo qualche secondo di silenzio, Sandra Milo scoppia in una sonora risata ed esclama ancora: “Ci siete cascati”. Geppi Cucciari, allibita, sbotta in diretta: “Ma deficiente”. Il video del finto malore, condiviso sui social da Trash Italiano, ha fatto il giro del web. Immediati i commenti dei follower: “Cattivo gusto nel giorno della memoria”. E ancora: “Geppi Cucciari una di noi”. Al minuto 1:19:20 del video lo scherzo di Sandra Milo.