In Finlandia è emerso un nuovo video che ritrae la premier Sanna Marin mentre balla nel prive di un club di Helsinki insieme al cantautore Olavi Uusivirta. L’episodio dovrebbe risalire al 6 agosto, nel corso dello stesso fine settimana in cui è avvenuto il party privato al centro del primo video, apparso nelle scorse ore.

Sanna Marin, nel nuovo video balla con “tre uomini diversi”

Un testimone ha raccontato al tabloid Seiska di aver visto la premier ballare con almeno “tre uomini diversi” in modo intimo. Alcuni media fanno però notare che quel weekend la premier era nel pieno delle sue funzioni – avrebbe dovuto andare in vacanza ma poi ha cancellato – e dunque non aveva passato i poteri al ministro della Difesa come fatto in altre occasioni.

Il caso sta scatenando forti polemiche in Finlandia, con molti commentatori schierati dalla parte della premier. Forti critiche invece da parte delle opposizioni.

Ci sono dietro i russi?

L’esperto di cybersicurezza Petteri Järvinen ha evocato, su Iltalehti, la possibilità che i russi abbiano hackerato il telefono o gli account social di qualcuno che fa parte del circolo stretto di Marin. Anche se, a quanto pare, il video è apparso per la prima volta su un profilo Instagram di un conoscente di Marin.

La premier: “Mi sono sottoposta al test anti-droga”

La premier ha intanto rivelato, nel corso di un incontro con i media, di essersi sottoposta al test antidroga in mattinata. I risultati dovrebbero arrivare entro una settimana e saranno resi pubblici. A Marin è stato chiesto se il test antidroga può essere accurato quando sono già passate tre settimane dalla festa. Marin ha risposto di non saperlo e ha detto di essersi sottoposta ai test per sicurezza, sottolineando di non aver mai provato droghe.