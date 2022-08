La premier finlandese Sanna Marin che beve, canta e balla scatenata durante un party a casa di amici. È quanto si vede in un video finito sui social che ha sollevato non poche polemiche in Finlandia. In precedenza la giovanissima premier, 36 anni, era stata criticata per aver partecipato a un festival rock e perché accusata di trascorrere più tempo a partecipare a feste che governare, atteggiamento che secondo i suoi detrattori non si addice a un primo ministro.

Tra gli utenti in rete però c’è anche chi ne apprezza lo stile giovanile e informale. Nel video si vede Sanna Marin bere con un gruppo di amici mentre balla e canta sulle note del rapper finlandese Petri Nygrd e del cantante pop Antti Tuisku.

Sanna Marin, il party scatenato con i vip

Secondo il tabloid Iltalehti, tra gli ospiti del party che si intravedono nel video si possono riconoscere: la cantante Alma, l’influencer Janita Autio, la conduttrice televisiva Tinni Wikstroem, la YouTuber Ilona Ylikorpi, la conduttrice radiofonica Karoliina Tuominen, la stilista Vesa Silver e il parlamentare Ilmari Nurminen del Partito socialdemocratico di Marin.

Sanna Marin, le polemiche

Le polemiche si sono concentrate sul fatto che, nel video, sembra esserci un possibile riferimento alla cocaina e che, nel corso della festa, si sia fatto uso di droga. Diversi account Twitter, infatti, hanno sottolineato che qualcuno nel filmato parla della droga. In realtà, riporta sempre il tabloid Iltalehti, il riferimento alla cocaina deriverebbe da uno slang – gang della farina – pronunciato nel corso del video: il tabloid pubblica un rallenty in cui compare anche Sanna Marin.

La hit del rapper Petri Nygård (Selvä päivä) si sente in sottofondo, un testo zeppo di rimandi all’alcool e a una serata da leoni. Marin ha negato che nel video si faccia uso di quella espressione – “quando ho riascoltato il video un paio di volte credo che non si dica ‘gang della farina’ ma qualcos’altro – e ha detto di non avere problemi a sottoporsi a un test della droga.

L’opposizione ha però criticato il suo comportamento, specie “nell’attuale momento di crisi”. Critiche che Marin ha respinto al mittente. “Sarò esattamente la stessa persona che sono stata finora e spero che questo venga accettato”, ha detto.

Sanna Marin si difende

La premier si è difesa spiegando che era convinta che il video non sarebbe trapelato. E c’è già chi punta il dito contro presunti hacker russi, viste le posizioni dure di Marin contro Mosca: di recente è stata tra i primi leader in Europa a esprimersi a favore del bando del turismo russo in Occidente.

“Ho ballato, cantato e fatto festa: cose perfettamente legali. E non mi sono mai trovata in una situazione in cui ho visto o saputo di altri che facevano uso di droghe”, ha detto Marin in sua difesa. “Ho una vita familiare, ho una vita lavorativa e ho del tempo libero da trascorrere con i miei amici: più o meno come molte persone della mia età”, ha aggiunto.

“Naturalmente, non commenterò dove sono stati girati questi video o chi li ha girati, perché si tratta di spazi privati”, ha concluso la premier, dicendosi “rattristata che siano diventati di dominio pubblico”. La premier ha poi confermato di aver bevuto alcolici ma ha negato di aver assunto droghe.