Sanremo 2021 Annalisa: l’abito di Annalisa alla prima serata del Festival di Sanremo 2021. Il VIDEO della scollatura di Annalisa.

Annalisa si è presentata sul palco del teatro Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo con un abito che ha una scollatura molto profonda. La cantante ha così rischiato di “uscire di seno”, ma per fortuna Annalisa è stata una delle ultime cantanti ad esibirsi nella gara dei big durante la prima serata del Festival di Sanremo e quindi era già notte.

L’ex concorrente di Amici ha scelto per l’occasione un total look nero, molto ma molto corto. E infatti mentre stava cantando il suo inedito “Dieci” la scollatura sembrava per un momento dover aprirsi, rischiando di far fare ad Annalisa un piccolo incidente a luci rosse.

Sui social tantissimo i commenti di apprezzamento per la bella Annalisa, “sei stupenda”, scrivono in molti. Il suo look semplice ma allo stesso tempo molto sensuale ha ricevuto tanti complimenti. La scollatura di Annalisa a Sanremo insomma non è risultata per nulla volgare.

Annalisa prima in classifica dopo la prima serata del Festival di Sanremo

La sua esibizione è stata molto apprezzata sia sui social che dalla giuria, e infatti Annalisa è prima al momento. Questa classifica parziale della prima serata di Sanremo, definita dalla giuria demoscopica, l’unica chiamata a esprimersi nelle prime due serate:

13 – Aiello 12 – Ghemon 11 – Madame 10 – Coma_Cose 9 – Colapesce-Dimartino 8 – Max Gazzè 7 – Maneskin 6 – Arisa 5 – Francesco Renga 4 – Francesca Michielin & Fedez 3 – Fasma 2 – Noemi 1 – Annalisa



Annalisa e l’abito con scollatura profonda, il video