SANREMO – In gara al 69esimo Festival di Sanremo c’è Achille Lauro abbandona momentaneamente la trap per passare al rock e canta “Rolls Royce”. Il testo è di Lauro De Marinis, Davide Petrella. La musica di Daniele Dezi, Daniele Mungai ed Edoardo Manozzi. Dirige il maestro Enrico Melozzi.

Nei giorni scorsi, Achille Lauro aveva parlato della sua partecipazione al Festival spiegando che “i ragazzi ci vedono come un esempio e sicuramente noi come artisti abbiamo delle responsabilità, ma non possiamo diventare capri espiatori. Altrimenti dovremmo mettere al bando gente come Amy Winehouse o Jim Morrison”.

Achille Lauro ha rivendicato il diritto come artista di raccontare ciò che lo circonda, droghe comprese. Una libertà di espressione che al collega Sfera Ebbasta, dopo i fatti di Corinaldo, è costata un’indagine per istigazione all’uso di stupefacenti.

“Raccontiamo quello che succede. La droga esiste, nelle periferie come nel mondo dello spettacolo. Ma le persone capiscono il messaggio che mandiamo. Noi non siamo educatori e la musica ha dietro storie e persone”, ha ribadito Achille Lauro, che oltre a essere pronto a salire sul palco dell’Ariston con il fidato Boss Doms ha pubblicato il libro “Sono io Amleto” (Rizzoli).

A proposito della canzone cantata questa sera aveva detto: “Il mio brano è una piccola opera d’arte, giusto presentarla a Sanremo. Chi ha mai detto che il festival sia anti-giovani e anti-musica?”.