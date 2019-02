ROMA – Piccola gaffe di Claudio Bisio al Festival di Sanremo, che sul palco dell’Ariston si è reso protagonista di un momento imbarazzante con Andrea Bocelli. Il conduttore avrebbe infatti salutato il grande tenore italiano facendo il gesto di “ciao” con la mano, dimenticandosi di specificarlo a parole. Un errore che non poteva sfuggire all’occhio clinico di Twitter.

Ad accorgersene è stato il bene attento Domenico Naso che commenta sarcastico: “Bisio che fa ciao con la mano a Bocelli senza dire “CIAO” è il vincitore della serata. Chiudete il televoto”.

Il cantante che è tornato a Sanremo 25 anni dopo la sua prima apparizione tra le Nuove Proposte, si è esibito in duetto con Claudio Baglioni sulle note de Il mare calmo della sera, che gli valse la vittoria all’epoca. Ed è seguita la standing ovation in sala.

Bocelli ha voluto rivivere il momento, indossando una giacca di pelle, come quella sera del 1994. A Matteo Bocelli, papà Andrea ha donato a mo’ di augurio il suo chiodo porta fortuna perché gli porti la stessa fortuna che lui ha avuto 25 anni fa proprio a Sanremo. Precisando comunque che “non è un passaggio di consegne…” e aggiungendo “sono sicuro che ti porterà fortuna sempre che la aiuti con la serietà, la volontà, lo spirito di sacrificio che spero di averti insegnato”

“Sono molto cambiato da allora, qualcuno non mi ha riconosciuto”, ha scherzato l’artista. Poi si è nuovamente esibito con il figlio Matteo. Con lui ha cantato “Fall on Me”, brano scelto dalla Disney come colonna sonora del film “Lo Schiaccianoci e i sette regni” e contenuto nell’album “Sì”.