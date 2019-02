SANREMO – Una signora confonde i componenti del gruppo degli Ex-Otago con quelli de Il Volo. Uno dei membri del gruppo riferendosi alla signora fa dell’ironia e dice: “Una foto al volo voleva!”. Poi un altro dei musicisti si rivolge sempre alla stessa donna e dice: “Con quegli occhietti io ti ho capito a te!”. Tutta la scenetta comica è stata ripresa e condivisa sui social.

Gli Ex-Otago sono un gruppo originario di Genova che si è formato nel 2002. Questo è stato per loro il primo anno in cui hanno partecipato al Festival di Sanremo 2019 e sono stati tra i concorrenti a cantare nella prima e seconda serata. Il gruppo è composto da Simone Bertuccini, Rachid Bouchabla, Francesco Bacci, Olmo Martellacci e Maurizio Carucci. Tra il 2002 e il 2016 gli Ex-Otago hanno pubblicato cinque dischi. Nell’ultimo, intitolato Marassi, ci sono varie collaborazioni con altri artisti tra cui Jake La Furia, Eugenio Finardi e Caparezza. Nel 2017 hanno iniziato il tour del nuovo disco, durato quasi due anni, e una delle tappe è stato il concerto del primo maggio di Roma.

Parlando del loro debutto a Sanremo hanno raccontato: “La prima serata in tre parole? Liscia come l’olio. La tensione era prima, nella red room dove aspetti il tuo turno, che noi abbiamo già ribattezzato la sala d’attesa della Asl. Poi quando siamo saliti sul palco ci siamo tranquillizzati, suonavamo e ridevamo: ci siamo sinceramente divertiti, abbiamo goduto nello stare su quel palco. Abbiamo trasformato la tensione in serenità e consapevolezza”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.