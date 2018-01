ROMA – Dopo essere stato dimesso dall’ospedale Umberto I di Roma – in cui era stato trasportato in seguito al mancamento avuto durante la puntata di “Non è l’Arena” di domenica scorsa -, Massimo Giletti torna a far parlare di sé, ma per motivi decisamente più ludici.

Il noto conduttore, prima del malore, si è infatti intrattenuto – fuori gli studi di La7 – ai microfoni di Radio Rock 106.6 con il karaoke reporter Dejan Cetnikovic. Impossibile non lasciarsi andare, cantando una hit di Claudio Baglioni come “Strada facendo”.

Altrettanto impossibile non cogliere l’occasione per fare l’in bocca al lupo all’autore del brano per il Festival di Sanremo: “Strada facendo sei riuscito a condurlo”, ritenendolo peraltro un “personaggio che incuriosisce”.

Giletti è poi stato al gioco esprimendo un giudizio su una sua eventuale e futura direzione del Festival: “Io penso che sia possibile il festival di Castrocaro. Sanremo costa troppo per Cairo e credo che sia un investimento troppo alto. Se vende Belotti, potrebbe portarlo via alla Rai”. Il conduttore ha poi concluso rivolgendosi all’inviato di Radio Rock: “Se conduco Sanremo ti invito a cantare sul palco. Facciamo questa promessa”.