ROMA – Daniela Santanchè è ospite in tv a “L’Aria che tira” su La7. La deputata di Forza Italia accusa Ceclia Strada di Emergency di essere “come la Boldrini”. Per Fiano del Pd si tratta di un epiteto negativo. La santanchè reagisce spiegando: “Mi hanno appena dato della put… su Twitter” aggiungendo: “Non facciamo le vergini, Fiano si scandalizza che uso come epiteto Boldrini ma c’è di peggio come vedete”.

La discussione, come mostra il filmato pubblicato sul sito de La7, nasce mentre si sta dibattendo sulla paura legata al tasso di stranieri. Il battibecco ha un sapore ideologico.

La deputata di Forza Italia incalza Cecilia Strada dicendole: “Non mi appassiona importare i delinquenti che lei difende per diritti umanitari ma se li accogliamo senza le condizioni li facciamo vivere come bestie”.