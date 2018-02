santanché contro crocetta: caos in diretta

ROMA – Scontro in diretta su La7, durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti “Non è l’Arena”. In studio sono presenti, fra gli altri, la candidata di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè e l’ex presidente della regione Siciliana Rosario Crocetta.

Tema della discussione gli stipendi dei parlamentari e dipendenti della regione siciliana. La Santanchè ad un certo punto sbotta: “Non ce la faccio più ad ascoltare Crocetta che parla di stipendi, datemi una pausa”. Alla Santanchè risponde Crocetta: “Sono stato invitato, ho diritto di parlare”. Poi aggiunge: “Mettiti i tappi”.

E mentre in studio viene consumato lo scontro dai toni piuttosto accesi, Sgarbi ride.