Scarlett Johansson, il video appello per Patrick Zaki: “Suo crimine? Combattere per la dignità degli egiziani”

Scarlett Johansson, l’attrice americana lancia un appello vidoe per chiedere la scarcerazione di Patrick Zaki: “Il suo unico crimine è quello di combattere per la dignità degli egiziani”.

L’attrice americana ha lanciato un appello video per chedere la “scarcerazione immediata” dei quattro attivisti della Ong egiziana Eipr, tra cui Patrick Zaki, “torturato” ricorda la star di Hollywood, “dopo essere stato arrestato dalla polizia”.

Scarlett Johansson: “Zaki e gli altri rappresentano il coraggio di tanti egiziani”

“L’unico crimine” di questi uomini, denuncia Scarlett Johansson, “è stato combattere per la dignità degli egiziani”. “Eipr ha lavorato con coraggio in prima linea per proteggere i più vulnerabili e riformare il sistema giudiziario”.

L’attrice ricorda nel suo appello che quelli della Eipr “rappresentano il coraggio di così tanti egiziani e un governo veramente democratico celebrerebbe questi uomini e non li imprigionerebbe”.

“Far sentire la propria voce in Egitto oggi è pericoloso”, ha detto la star di Hollywood all’inizio del video.

Chi è Patrick Zaki

Patrick Zaki studia all’Università di Bologna. E’ in custodia cautelare con l’accusa di propaganda sovversiva. Il ragazzo è in carcere da oltre dieci mesi. A Bologna è ricercatore in studi di genere.

Arrestato terzo dirigente ong per cui lavorava Zaki

A novembre, la procura per la Sicurezza dello Stato egiziana ha disposto 15 giorni di custodia cautelare in carcere anche per un terzo e più importante dirigente dell’ong Eipr. Si tratta di Gasser Abdel Razek che è fermato dopo l’arresto di altri due colleghi (fonte: Ansa, YouTube, Agi).