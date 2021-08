Schumacher, VIDEO del trailer del documentario di Netflx: sarà online dal 15 settembre

E’ disponibile il video del trailer di Schumacher, il documentario di Netflix sul campione tedesco di Formula 1. Il documentario sarà sulla piattaforma online a partire dal 15 settembre.

Schumacher, video trailer del documentario Netflix

Schumacher, il 15 settembre ecco il documentario su Netflix. La piattaforma ha rilasciato il video del teaser trailer nel 30esimo anniversario del debutto del pilota tedesco in Formula 1.

“30 anni fa, oggi, Michael Schumacher partecipava al suo primo Gran Premio di Formula 1, iniziando così una carriera destinata a diventare leggenda”, si legge nel tweet a cui è abbinato il video. Il 52enne ex pilota, vincitore di 7 Mondiali in carriera (2 con la Benetton e 5 con la Ferrari), alla fine del 2013 è stato protagonista di un gravissimo incidente sciistico.

La famiglia di Schumacher ha sostenuto il progetto del documentario

La famiglia, che ha sempre tutelato la privacy di Michael negli ultimi difficilissimi anni, ha sostenuto il progetto del documentario, realizzato anche con le interviste al padre dell’ex pilota, a sua moglie Corinna e ai suoi due figli. Spiccano in particolare le parole del figlio Mick, sbarcato in Formula 1 con la scuderia Haas: “Quando penso a lui, mi dico ‘Voglio essere così'”, dice Schumi jr.

La regista del documentario, Vanessa Nocker, ha evidenziato il ruolo fondamentale della moglie di Schumacher: “Corinna è stato il nostro più grande sostegno. Lei per prima ha voluto un film autentico, che mostrasse Michael per come è fatto, con i suoi alti e bassi, senza addolcire nulla. E’ stata straordinaria, è stata forte abbastanza per concederci di fare cosa volevamo, abbiamo rispettato i limiti imposti. E’ una donna che rappresenta un modello, ci ha colpito profondamente”.