SAN FRANCISCO – Una bottiglia di champagne da 15 litri viene aperta con la sciabola dal gestore di un ristorante stellato Michelin che si trova a San Francisco.

Il valore della bottiglia si aggira intorno ai 2mila euro: ciò basterebbe a far desistere chiunque da un’apertura che potrebbe rivelarsi un fallimento. Il gestore però è sicuro di se ed utilizza la tecnica francese chiamata “sabrage”, che consiste nella lama che deve colpire il collo della bottiglia con un colpo secco per far saltare il tappo.

Nel video che segue però, si vede che a saltare e ad andare in frantumi è l’intera bottiglia, una Nabucodonosor che equivalente a 20 bottiglie da 0,75.

Increduli i presenti che probabilmente si aspettavano un finale diverso. Le immagini sono state girate la notte di Capodanno e condivise in Rete solo adesso.