Sciatori nella tormenta: colpiti dal vento fortissimo mentre scendono a valle VIDEO

HUNTSVILLE – Gli sciatori e gli snowboarder lottano per rimanere in piedi. Sono stati tutti colti dalla tormenta con venti che stanno virando in maniera fortissima.

Accade nello Stato americano dello Utah sul Snowbasin Resort di Huntsville: le condizioni metereologiche sono proibitive e la visibilità è ridottissima. Per questa ragione, gli sciatori sono costretti a usare tutte le loro forze per lottare contro la tormenta di neve. Alcuni, ad un certo punto cercano di avventurarsi verso la discesa e c’è chi spinge la figlia verso valle.

La potenza del vento è però davvero forte e avanzare diventa molto impegnativo. Secondo quanto rilevato dai meteorologi, a Huntsville il vento ha raggiunto le 43,84 miglia all’ora nei giorni tra Natale e Capodanno. Il filmato è stato postato su Facebook nelal pagina “Jerry of the Day” ed è stato girato il 1 dell’anno.