Scontri tra tifosi della Fiorentina e del Twente a Enschede: tifosi viola “chiusi in gabbia”

La Fiorentina ha pareggiato 0-0 a Enschede contro il Twente, nel ritorno dei Playoff della Conference League e si è qualificata per la fase a gironi del torneo Uefa. All’andata i viola avevano battuto gli olandesi per 2-1.

Scontri tra tifosi della Fiorentina e del Twente

A Enschede, prima del match ci sono stati degli scontri tra le due opposte tifoserie. Alcune persone sono state portate via in ambulanza. Gli ultrà si sono affrontati a calci e pugni, con lancio di sedie e di bastoni. Tutto ciò ha provocato la distruzione di panchine e dehors dei ristoranti e sono andate in frantumi anche diverse vetrine.

Il sindaco di Enschede, per prevenire nuovi incidenti, ha fatto scortare dalla Polizia i tifosi viola fin dentro lo stadio senza poter passare dal centro della città che è stato loro interdetto.

La gabbia con dentro i tifosi della Fiorentina

Ad attaccare, secondo varie testimonianze, sarebbero stati i tifosi di casa, con la Polizia che avrebbe tardato nell’intervenire. Una volta fermati gli scontri, 26 tifosi della Fiorentina sono stati “chiusi” in alcune speciali celle prima di essere rispediti a Firenze. La Fiorentina e il Comune di Firenze non hanno gradito questo trattamento e non è escluso che possano esprimersi a riguardo.

