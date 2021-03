Scossa di terremoto durante la semifinale tra Zverev e Koepfer ad Acapulco (Messico) VIDEO

Nella semifinale dell’Atp 500 di tennis ad Acapulco, in Messico, tra Zverev e Koepfer c’è stato un momento di preoccupazione per una scossa di terremoto, per fortuna senza conseguenze, ma che si è avvertita come dimostrano le immagini.

E’ successo all’inizio del secondo set. I due giocatori erano alle prese con uno scambio al termine del quale si sono guardati attorno per capire cosa fosse successo.

Scossa di terremoto durante la semifinale di tennis ad Acapulco

La terra ha tremato per circa trenta secondi. Una scossa di magnitudo 5.7 con epicentro 60 km a sud-est di San Marcos, a due ore di macchina da Acapulco. I due tennisti tedeschi hanno portato a termine il punto come nulla fosse apprendendo del sisma solo una volta usciti dal campo, a match terminato.

“Né io né Dominik sapevamo cosa fosse successo” ha detto Zverev. “Abbiamo solo sentito il pubblico. Credo che le luci abbiano iniziato a tremare e la folla l’abbia avvertito più di noi”. “Stavamo correndo per il campo, così abbiamo comunque giocato il punto. Non abbiamo sentito molto, ma ovviamente so che succede qui ad Acapulco. Ho già assistito qui a una cosa simile, quindi credo sia normale” ha concluso il tennista.

Zverev ha poi vinto 6-4 7-6. In finale affronterà Tstitsipas che ha eliminato Lorenzo Musetti.