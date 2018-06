EDIMBURGO – In Scozia la presenza dei terribili midge, moscerini, non è una novità, ma quest’anno sembra stiano trasformandosi in un incubo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sui social media, un video mostra migliaia di midge, che si nutrono di sangue come le zanzare, mentre si posano sulla mano di un uomo che porta a passeggio la cagnetta e dagli utenti vengono definiti “feroci”. Gli esperti sostengono che in Scozia l’invasione sia dovuta al maltempo e al caldo mentre nel Regno Unito, grazie a insolite temperature fredde, i moscerini sono arrivati in ritardo ma pronti comunque a vendicarsi, scrive il Daily Mail.

I midge sono presenti nelle Highlands e nelle isole scozzesi, ma anche negli Scottish Borders, nei Lake District, Snowdonia e Brecon Beacons. Il video della nube di moscerini che brulica sulla mano di Scott Sweeney mentre cammina con la cagnetta Leah è stato girato a Inveraray, Argyll, una delle aree colpite, ed è stato condiviso da migliaia di persone. Sweeney, che lavora all’aperto come responsabile dei cervi, sostiene che l’invasione è “la peggiore di sempre”. che i moscerini sono “esplosi” questa settimana e sono i “peggiori di sempre”.

Il post ha ricevuto più di 1.400 “like” ed è stato condiviso oltre 1.200 volte, gli utenti si avvisavano l’un l’altro di premunirsi prima di uscire all’aperto. In Scozia, l’anno scorso è stata registrata la presenza record di 68 milioni di moscerini, con un incremento del 40% rispetto al 2016. Gli esperti devono ancora rendere note le cifre definitive ma alcuni ritengono che quelle del 2018 potrebbero essere ancora più alte.

Per proteggersi dalla puntura del moscerino che provoca irritazione e prurito, nel caso aveste deciso un viaggio in Scozia, può essere utile un repellente per zanzare, evitare di indossare indumenti scuri perché li attirano. In Scozia sono in vendita le retine di colore verde anti moscerini usate per proteggere viso e testa, volendo ci sono anche appositi giubbotti.