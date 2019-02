AFRAGOLA – Polemica per le parole del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, che in occasione della visita in Campania, precisamente ad Afragola e Caivano in provincia di Napoli, ha attaccato il Sud.

Un cronista gli ha chiesto quali fossero i progetti del governo per rilanciare le scuole del sud. Questa la risposta di Bussetti: “Al Sud non ci vogliono fondi. Vi dovete impegnare. Vi dovete impegnare forte. Lavoro, impegno, sacrifici”.

Malgrado il ministro abbia cominciato il discorso dicendo che “non esiste il nord e il sud ma l’Italia”, molte le polemiche dopo la sua frase. Sui social network, da molti è stata interpretata come “sprezzante” nei confronti del Mezzogiorno. Tra questi anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: “Questo è il ministro dell’istruzione del governo del cambiamento. Parole di chi non conosce storie e fatti e, quindi, ignorando il Sud è un ministro dell’ignoranza. Tono e sguardo – scrive de Magistris – evidenziano il suo disprezzo per le nostre terre. Provo vergogna per come sta cadendo in basso il nostro Paese”.

A seguire il video con le parole del ministro Bussetti, originario di Gallarate ed eletto in quota Lega.