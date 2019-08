ROMA – Un aereo ha un problema ai motori ed è costretto ad atterrare su un’autostrada nei pressi di Seattle. La scena dell’atterraggio è stata ripresa dalla dashcam di un’automobilista. Il piccolo aereo, giovedì 1 agosto è atterrato sulla Pacific Avenue di Parkland che passa a sud di Seattle nello Stato americano di Washington.

Il pilota dell’aereo a elica singola KR2 è stato elogiato per aver eseguito con successo un atterraggio difficile: l’uomo è infatti riuscito a guidare l’aereo in mezzo al traffico e nessuno è rimato ferito.

A riprendere la scena è stato la dashcam dell’auto di Clint Thompson, un poliziotto che in quel momento si trovava alla guida. L’uomo ha notato che l’aereo si avvicinava gradualmente al suolo: non appena ha toccato terra, Thompson ha acceso le luci di emergenza della sua auto per avvertire gli altri automobilisti del pericolo.

Il pilota David Acklam ha fermato l’aereo all’altezza di un semaforo. Una volta fuori dall’abitacolo, con l’aiuto di Thompson ha spinto l’aereo sul lato della strada. Acklam ha poi raccontato la ragione del suo atterraggio d’emergenza: a causa di un malfunzionamento, l’aereo ha esaurito in poco tempo tutto il suo carburante.

