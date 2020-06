ROMA – George Floyd è stato ucciso a Minneapolis da un agente di Polizia che gli ha stretto il collo con un ginocchio per ben nove minuti.

Quanto accaduto ha scatenato un’ondata di proteste in tutti gli Stati Uniti.

A Seattle, una manifestante è stata fermata da due agenti che l’hanno fatta sdraiare a terra prima di arrestarla.

Uno dei due mette un ginocchio sul collo della manifestante. L’altro agente se ne accorge e ferma il collega, allontanando con la forza il ginocchio dal collo della manifestante.

Nei giorni scorsi, sempre a Seattle alcuni agenti hanno picchiato con calci e pugni un manifestante a terra.

Quanto accaduto è stato ripreso da un video diffuso in Rete.

Il dipartimento di Polizia, dopo la diffusione del video, ha riferito di voler esaminare l’uso della forza degli agenti.

Le manifestazioni proseguono ormai da più di una settimana in tutto il Paese. In alcuni casi questi cortei sono degenerati in scontri e devastazioni: così è stato a Minneapolis Boston, Los Angeles, Philadelphia, Seattle e Chicago.

Anche New York è stata messa a ferro e fuoco dai manifestanti più facinorosi, che hanno vandalizzato e saccheggiato molti negozi soprattutto nell’area di Soho.

Mentre in Iowa si è sparato, con due morti e un agente ferito. Proteste anche a Philadelphia e Atlanta. Oltre 60 gli arresti a Chicago dove anche qui ci sono vittime.

La polizia di St.Louis ha denunciato che quattro suoi agenti sono stati colpiti da armi da fuoco durante le proteste per l’uccisione di George Floyd. “Sono stati tutti trasportati in ospedale, sono coscienti, riteniamo che non siano in pericolo di vita”, ha reso noto il dipartimento metropolitano su Twitter.

Oltre 4mila gli arresti dall’inizio delle proteste, mentre proprio attorno alla Casa Bianca ben 50 agenti del Secret Service sono rimasti feriti (fonte: Ansa, Daily Mail, YouTube).