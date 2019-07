ROMA – Una seconda medusa gigante è stata avvistata in Gran Bretagna e dalla lunghezza di oltre un metro. Un secondo avvistamento che, secondo gli esperti, potrebbe segnare l’inizio di una vera e propria invasione.

La prima medusa lunga oltre un metro è stata avvistata nel mare della Cornovaglia, in Inghilterra, e ripresa con una telecamera subacquea da una biologa marina, Lizzie Daly.

La biologa stava realizzando delle immersioni per la settimana dedicata all’Oceano e per raccogliere donazioni in favore della Marine Conservation Society. L’esemplare è una “medusa barile”, molto comune in natura ma dalle dimensioni generalmente molto ridotte, mentre questa era grande quanto un uomo.

Ora un’altra medusa è stata avvistata a St Austell Bay, anch’essa molto più lunga del normale, ma stavolta è stata immortalata da un bagnante. Per gli esperti in biologia marina, questo potrebbe essere solo il secondo avvistamento e non l’ultimo, anzi potrebbe esserci una vera e propria invasione dato che il riscaldamento del mare attrae questi esemplari. (Fonte Repubblica, Reuters)

(Video da YouTube SWNS)