NEW YORK – Selena Gomez riceve il premio Woman Of The Year di Billboard e lo regala a Francia Raisa, l’amica che le ha donato un rene salvandole così la vita.

“Credo che Francia dovrebbe ricevere questo premio al mio posto. Lei mi ha salvato la vita…Mi sento incredibilmente fortunata” ha detto con la voce rotta dalle lacrime. Poi, dopo la dichiarazione struggente, le due donne si sono abbracciate sul palco.

Selena ha parlato anche della sua relazione con Justin Bieber: “Ho 25 anni. Non 18, non 19, non 20. Voglio avere tanta cura delle persone che hanno avuto un vero impatto sulla mia vita. Prima magari avrei potuto forzare qualcosa di non giusto, ma non ora”. per poi aggiungere: “E questo non significa che l’affetto che provi per qualcuno possa andare via“. Insomma, i due si vedono e continueranno a vedersi e volersi bene senza però alcuna forzatura.