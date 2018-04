CAPITOLIO – Durante un festival musicale brasiliano un ragazzo mette qualcosa nel drink di una ragazza che sta impegnata, insieme ad un’amica, a scattare dei selflie.

Accade a Espcarpas do Lago, località che si trova nel comune di Capitólio, in Brasile: un ragazzo dietro le due giovani sembra far cadere qualcosa nel bicchiere della bionda, impegnata a fare le linguacce davanti ad uno smartphone insieme all’amica.

Il video è stato pubblicato su Twitter mercoledì scorso ed è finito su YouTube e LiveLeak. Jaeda Sky è l’utente che l’ha pubblicato scrivendo questo avvertimento: “Non capirò mai come un tizio possa fare questo gioco così assurdo sentendo il bisogno di diventare un predatore così disgustoso. Ragazze attente, controllate sempre i vostri drink!”

In molti, sul web, hanno reagito scioccati e disgustati. Per molti però, il video potrebbe essere falso. Inoltre non esiste alcuna prova che il ragazzo abbia messo qualche sostanza stupefacente nel bicchiere. Il ragazzo potrebbe anche essere un amico delle due ragazze.