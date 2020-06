Messico, senatrice in topless durante una video conferenza VIDEO

ROMA – Senatrice in topless durante una riunione on line. Lei si chiama Martha Lucia Micher ha 66 anni ed è la senatrice messicana ripresa senza maglia e senza reggiseno durante una video riunione su Zoom.

Alla video conferenza erano presenti altri 14 pari grado della Repubblica federale nordamericana.

“Si è verificato uno sfortunato incidente durante un incontro virtuale con colleghi sull’attuale situazione economica in Messico”, ha scritto in una lettera online. “In una parte della sessione, senza accorgermene e mentre la webcam del mio computer era accesa, mi sono cambiata mostrando il mio petto nudo”.

Quindi prosegue la senatrice: “Ho continuato a partecipare alla sessione e grazie a una chiamata dei senatori Alejandro Armenta Mier e Ovidio Peralta Suarez, ho capito il mio errore”.

Coronavirus Messico: 1092 morti in 24 ore.

L’America Latina nuovo epicentro del coronavirus. In particolare il Messico, dove in sole 24 ore (il 3 giugno) ci sono stati 1.092 morti di covid.

Si tratta del livello più alto mai segnato dall’inizio della pandemia e più del doppio rispetto al precedente record giornaliero (501): il nuovo bilancio porta il numero di decessi complessivo nel Paese ad oltre quota 11.700. Lo ha reso noto il ministero della Sanità messicano.

Sempre il 3 giugno sono stati registrati altri 3.912 casi di coronavirus (un altro record giornaliero) che portano il totale a quota 101.238. Il Messico diventa così il 14mo Paese al mondo con il maggior numero di contagi.

Coronavirus, i numeri dell’America Latina.

Non solo Messico. Cresce in modo sostenuto la pandemia da coronavirus in tutta l’America Latina dove nelle ultime 24 ore i contagi hanno raggiunto quota 1.136.034 (+46.555) ed i morti sono stati 56.426 (+2.195). E’ quanto emerge oggi da una statistica elaborata dall’ANSA sulla base dei dati di 34 Nazioni e territori latinoamericani.

In testa alla classifica è sempre il Brasile che ha accumulato 584.016 contagiati (+46.555), ossia la metà di quelli esistenti in tutta la regione, e 32.548 morti (+2.195). In seconda posizione, anche se distante, il Perù con 178.914 contagi e 4.894 morti, seguito dal Cile (113.628 e 1.275). (Fonte YouTube).