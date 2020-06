Uomo senza mascherina in treno, donna lo minaccia: “Ti spacco la faccia” VIDEO

ROMA – E’ diventato virale un video che riprende la lite tra due persone, un uomo e una donna, in un vagone di un treno. Lite nata perché l’uomo non vuole mettere la mascherina.

“Non me ne frega un c… che stai parlando al telefono, è da quando siamo partiti che stai facendo come c… ti pare, ci sono delle regole – dice la donna all’uomo -. Ti devi mettere la mascherina. Va indossata, sennò te ne vai aff… in macchina”.

L’uomo che stava parlando al telefono prova a ribattere alle accuse della donna, ma quest’ultima non intende ascoltare le sue ragioni. L’uomo che mantiene i toni abbastanza calmi all’inizio poi si altera e quando la donna gli si avvicina, lui la spinge via. Un gesto che fa degenerare la lite, tra minacce e insulti: “Ti spacco la faccia” urla lei.

Perché la lite non degenerasse in violenza, è stato necessario l’intervento di un terzo uomo, probabilmente un altro passeggero.

Quando va indossata la mascherina

Le disposizioni di viaggio in treno prevedono l’utilizzo della mascherina obbligatorio. Proprio sul sito del Governo, nella sezione “domande frequenti” della Fase 2 si legge: “È obbligatorio l’uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio le regole relative ai mezzi pubblici sono indicate nell’allegato 14 del dpcm 17 maggio 2020″.

Non solo. Nella sezione “Indicazioni per viaggiare” sul sito di Trenitalia, oltre alla garanzia del giusto distanziamento sociale, è espressamente richiesto ai passeggeri di utilizzare – oltre alle mascherine – anche i guanti monouso. (fonte VESUVIO LIVE)