Senzatetto dormono e rubano il cibo nel reparto Covid del San Camillo a Roma VIDEO

I senzatetto entrano ed escono quando vogliono e rubano anche il cibo ai pazienti nel reparto Covid dell’ospedale San Camillo di Roma.

Arriva da Roma un video che mostra come alcuni senzatetto dormano nel reparto Covid più grande della Capitale, quello che si trova all’interno dell’ospedale San Camillo.

Nel filmato si vedono i clochard dormire per terra o sulle sedie delle sale d’aspetto. Inoltre si vede anche come queste persone riescano ad appropriarsi dei vassoi col cibo destinati ai malati ricoverati.

Senzatetto violenti, la denuncia degli operatori sanitari

Nell’articolo, pubblicato da La Stampa, si parla anche di senzatetto massacrato di botte all’interno di un bagno.

In alcuni casi i senzatetto sono stati protagonisti di aggressioni. A fine ottobre era infatti arrivata la denuncia di medici e infermieri che parlavano di mancanza di sicurezza sul proprio posto di lavoro. In particolare per quanto riguarda il personale femminile che lavora nella struttura ospedaliera anche in orari notturni.

Una operatrice aveva spiegato che quotidianamente il reparto “si popola di senzatetto e di tossicodipendenti di varia provenienza”.

Dall’ospedale si denuncia, oltre a insulti e saccheggi di cibo riservato ai pazienti malati, che in tre episodi diversi, “è stata sfondata una vetrata d’ingresso con un estintore, un senzatetto è stato trovato a dormire nella stanza di un cardiologo di guardia e un’infermiera è stata aggredita e portata al Pronto Soccorso”.

La situazione sembra davvero essere diventata ormai insostenibile e le ultime immagini dimostrano come i senza fissa dimora abbiano assediato l’ospedale San Camillo di Roma. (fonte LA STAMPA)