Seoul, l’immensa onda in scatola alta 23 metri: la VIDEO illusione

ROMA – Il rapper sudcoreano Psy ha dedicato una canzone al quartiere Gangnam di Seoul.

Il suo brano “Gangnam Style” è uno dei più visti in assoluto su YouTube.

L’area nome come Gangnam-gu, è spesso paragonata a Times Square per la concentrazione di pubblicità esterna con enormi schermi Led.

Da questa piazza arrivano ora le immagini di questa impressionante onda virtuale creata dall’Art Tech Factory D’strict. Guardate che spettacolo.

L’installazione si trova sull’edificio del centro commerciale COEX artium, luogo noto anche come “La mecca del K-Pop” per via della sua forte vocazione musicale.

L’onda si schianta contro il vetro e fa sentire i passanti come se stessero per essere travolti.

La proiezione avviene su enormi schermi LED che formano un unico display elettronico di ben 80 metri di larghezza e 23 metri di altezza.

La tecnica utilizzata è quella dell’anamorfismo: si tratta di un effetto di illusione ottica per cui un’immagine viene proiettata sul piano in modo distorto, rendendo il soggetto originale riconoscibile solamente se l’immagine viene osservata secondo certe condizioni, ad esempio da un preciso punto di vista o attraverso l’uso di strumenti deformanti (fonte: Radio Deejay, Wikipedia).