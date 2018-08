Sergio Ramos provoca Salah: tensione al sorteggio di Champions League

ROMA – A margine della cerimonia per il sorteggio di Champions League che si è svolta a Montecarlo, è andato in scena un breve siparietto tra Sergio Ramos e Salah [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che è stato immortalato anche dalle telecamere e che ha velocemente fatto il giro del web.

Dopo aver ritirato il premio come migliore difensore della scorsa Champions League, il calciatore del Real Madrid ‘saluta’ Salah con un leggero tocco sulla spalla accompagnato da un ghigno abbastanza provocatorio: l’egiziano non la prende benissimo e resta impassibile al proprio posto con lo sguardo rivolto verso il palco.

Gelo totale tra i due giocatori per via delle via delle vecchie ruggini dopo la finale di Champions League a Kiev: durante quel match, infatti, una dura entrata del difensore del Real Madrid provocò una lesione alla spalla a Salah, che costrinse il giocatore del Liverpool a uscire in lacrime anzitempo dal campo. Per via di quell’infortunio, inoltre, l’egiziano rischiò anche di saltare il Mondiale in Russia.

Già prima dell’inizio della cerimonia i due giocatori si erano completamente ignorati, evitando anche di salutarsi: Salah ha addirittura schivato la mano tesa di Sergio Ramos prima dell’inizio dei sorteggi, evitando di incrociare lo sguardo dello spagnolo.