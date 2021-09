A Sestri Ponente un uomo ha tentato di aggredire i poliziotti con una pietra proprio davanti al commissariato. Lo ha fatto, dice lui, per avere un avvocato. L’uomo sostiene di avere molti problemi economici. Grazie all’aggressione spera di avere un avvocato, che possa aiutarlo.

Sestri Ponente: aggredisce poliziotti con una pietra davanti al commissariato

Un genovese di 44 anni ha tentato di aggredire un poliziotto con una pietra a Sestri Ponente. E’ successo proprio davanti al commissariato della località sulla riviera di Genova. L’uomo è denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

L’uomo è arrivato di corsa con una pietra in mano. Urlava frasi senza senso contro un poliziotto. Un altro agente, che era a bordo di una volante, ha visto la scena ed è sceso di corsa dall’auto. Ha afferrato l’aggressore per le caviglie e l’ha bloccato. Una volta a terra, l’uomo ha tentato di liberarsi con calci e pugni.

L’aggressore voleva un avvocato

Portato in commissariato, l’aggressore è stato interrogato sui motivi dell’aggressione. Ha detto di avere problemi di natura finanziaria, aggiungendo anche che il suo fine era quello di Wcolpire un poliziotto per ottenere un avvocato che lo seguisse anche per la propria situazione economica”.

Alla fine gli agenti lo hanno portato in ospedale. I due agenti coinvolti nell’aggressione hanno riportato entrambi ferite giudicate guaribili in 3 e 5 giorni.