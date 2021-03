Sgarbi chiede a Andrea Mandelli, vice presidente Camera, di non usare la mascherina perché ha il cancro VIDEO

Sgarbi chiede a Andrea Mandelli, vice presidente Camera, di non usare la mascherina perché ha il cancro (Foto da video)

Vittori Sgarbi chiede ad Andrea Mandelli di non usare la mascherina nell’Aula della Camera dei Deputati. Il motivo? Perché ha il cancro e perché ha avuto il Covid. Se la motivazione legata al Covid si può immaginare (ho già avuto il virus, quindi ho gli anticorpi), non si capisce il legame col tumore.

Andrea Mandelli, vice presidente della Camera, in quel momento svolgeva le funzioni del presidente Fico. Mandelli, deputato di Forza Italia, ha detto a Sgarbi di continuare a usare la mascherina. E che si sarebbe prodigato per far presente a Fico la sua richiesta.

Sgarbi chiede ad Andrea Mandelli di parlare senza mascherina perché ha il cancro

Questa la richiesta di Sgarbi, durante l’ultima seduta di Montecitorio. “In ordine alle vicende umane e sanitarie che mi hanno fatto conoscere di avere avuto, nel mese di dicembre, il COVID e quindi di avere gli anticorpi, in ordine alla ricetta medica, al certificato presentato alla Presidenza, che prescrive che io possa parlare senza utilizzare la mascherina, in ordine al fatto che, dopo ulteriori visite, risulto affetto da cancro, le chiedo di poter parlare senza la mascherina”. Mentre parlava, Sgarbi aveva la mascherina sotto il naso (ma davanti alla bocca).

“Per ora le chiedo la cortesia di mantenere la mascherina; farò presente al presidente Fico e lui provvederà a dare la risposta rispetto alla sua richiesta”, gli ha risposto Mandelli.

Sgarbi racconta come ha scoperto di aver avuto il Covid

Sgarbi aveva raccontato a Giuseppe Cruciani e David Parenzo, durante la Zanzara su Radio24, come aveva scoperto di aver avuto il Covid. “Il mio medico, Mario Pepe, mi ha fatto delle analisi e mi ha detto che ho gli anticorpi, e che probabilmente ho avuto il Coronavirus a dicembre. Dunque ho gli anticorpi, non devo fare il vaccino per sei mesi e sono perfettamente a posto. Sono stato asintomatico senza saperlo”.