ROMA – Il governo di Giuseppe Conte ottiene la fiducia alla Camera con quattro voti in più. Uno di questi è arrivato da Vittorio Sgarbi, che durante la discussione generale ha annunciato il suo "sì", in dissenso dal gruppo di Forza Italia a cui appartiene.

Nel suo intervento, il critico d’arte spiega che “Salvini è un Bersani riuscito”. Ma soprattutto: “Nell’ignoranza io prospero e dunque voto la fiducia al governo Conte”, aggiungendo che si tratta di “una fiducia piena per vedere il declino” di M5s.