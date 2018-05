SHEFFIELD – In una rotonda di Sheffield in Inghilterra si scontrano due supercar sportive, che [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sono andate praticamente distrutte.

Si tratta di una Ferrari 458 Italia, del valore di 170mila euro, e una Porsche 718 Cayman del valore di 80mila euro. Dopo l’incidente sono scappati a piedi entrambi i guidatori. Il proprietario della Porsche è però tornato dopo breve tempo per farsi medicare le ferite che ha riportato. Quello della Ferrari invece, è stato rintracciato dalla polizia solo ore dopo. Uno dei due è Carl Hartley, il figlio di un ricchissimo commerciante di auto di lusso inglese, che vende le supercar ai divi di Hollywood.

Entrambi gli airbag delle due auto sportive si sono aperti per via dello schianto. I danni provocati ammontano a 100mila euro. L’incidente si è verificato intorno alle 7.55: dopo la collisione, folle di curiosi si sono radunate per guardare la scena alla rotonda di Tinsley. La polizia ha aperto un’inchiesta.