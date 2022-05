Shirley Caicedo, la giocatrice ha dato un calcio nelle zone intime dell’arbitro dopo l’espulsione VIDEO

Shirley Caicedo, star del calcio femminile, ha dato un calcio nelle zone intime dell’arbitro dopo aver rimediato una espulsione. Il fatto è avvenuto sul risultato di 2 a 1 per gli avversari. Infatti la Caicedo aveva portato in vantaggio il Leonas con un gol dei suoi ma poi il Club Nanas aveva ribaltato il risultato e gli animi si erano accesi in campo. Caicedo è stata espulsa per aver lanciato il pallone addosso all’arbitro. Dopo il rosso, lo ha anche scalciato nelle zone intime. In arrivo una lunghissima squalifica.

Caicedo, 19 anni, ha aiutato la sua squadra a passare in vantaggio in un recente scontro casalingo con il Club Nanas. Ma gli animi sono divampati quando gli ospiti hanno ribaltato il risultato andando in vantaggio per 2-1 nel recupero.

Caicedo, capelli color biondo sbiancato, per prima ha raccolto la palla e l’ha lanciata allo sfortunato arbitro, mancando di poco la sua testa. Si è poi unita a un gruppo di calciatrici arrabbiate del Leonas che affrontavano l’arbitro e gli ha dato un calcio all’inguine prima che le compagne di squadra scioccate potessero portarla via.

Riportiamo di seguito, il video da YouTube con la Caicedo che ha aggredito l’arbitro al momento del sorpasso subito dalla sua squadra.