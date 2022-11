Si schiantano a 300 km/h in autostrada con una Lamborghini Huracan a noleggio VIDEO

La folle corsa in autostrada con la sua Lamborghini Huracan a quasi 300 chilometri orari è finita contro il guardrail. L’auto, uno speciale modello dal costo di 200mila euro, ha preso fuoco e in pochi attimi è stata distrutta dalle fiamme, domate poi dall’intervento dei vigili del fuoco. I due occupanti sono rimasti illesi dopo essersi messi in salvo dalle fiamme: i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno accertato che le due persone coinvolte non avevano subito neanche un graffio.

Il video in autostrada a 300 km/h

Il video, girato con il telefonino dal passeggero che sedeva accanto al guidatore, diventato virale su tutte le piattaforme social, documenta quanto accaduto domenica scorsa, giornata internazionale dedicata alle vittime della strada, nel tratto dell’A16 Napoli-Canosa tra i caselli di Avellino Ovest e Avellino Est. Nelle immagini si vede il tachimetro superare i 297 chilometri orari dopo aver toccato i 350, come si ascolta nell’audio della conversazione tra i due occupanti.

Le indagini

La Polstrada di Avellino sta acquisendo elementi per eventuali sanzioni a carico dell’autista: sarebbe un facoltoso commerciante dell’hinterland avellinese. A causa dell’incidente, provocato probabilmente dall’aver perso il controllo dell’auto, l’autostrada è rimasta chiusa al traffico tra i due caselli di Avellino.