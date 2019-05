ROMA – Quattro bambini sono finiti in coma dopo essere stati colpiti in testa dal castello gonfiabile sul quale stavano giocando. E’ accaduto a Ulan-Ude in Siberia: il castello è stato lanciato in aria a causa dei venti forti, finendo in pieno carreggiata su una trafficata autostrada vicina.

I piccoli, tutti di età compresa tra i 3 e i 7 anni, si trovavano all’esterno di un centro commerciale ed hanno riportato gravi ferite alla testa. Secondo i paramedici intervenuti sul posto, un bambino è stato dichiarato clinicamente morto prima di essere rianimato.

Almeno due di loro sono finiti sotto al castello gonfiabile “atterrato” dopo essere stato issato in aria dal vento per almeno 3 metri spostandosi di circa 15 metri. Un testimone ha raccontato la scena che ha visto con i suoi occhi: “È stato così orribile vedere quei bambini volare in aria. I genitori li stavano inseguendo in preda al panico. Mi chiedo ancora come le macchine non li abbiano centrati”. Dopo quanto accaduto, alcuni genitori sono rimasti in stato di choc con il ministro della salute della regione buddista russa della Buriazia, Dambinima Sambuev, che ha parlato di necessità di aiuto medico per diversi di loro.

Tornando invece ai piccoli, due di loro hanno subito la frattura del cranio e uno la rottura della mascella. Secondo la polizia, il castello gonfiabile non era ben fissato essendo attaccato a terra solo tramite “due pesi fatti di cemento” le cui corde erano rotte. Stando ad alcuni testimoni il proprietario sarebbe fuggito dopo aver visto i bambini sbalzati fuori dalla struttura gonfiabile. Ora è stata aperta un’inchiesta per la “negligenza” che ha causato il disastro.

