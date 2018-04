SIVIGLIA – Il torero Roman Collado durante la corrida di Siviglia riporta gravi ferite dopo uno scontro con un toro.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il matador è così costretto a lasciare l’arena venendo portato fuori a braccia dopo essere stato soccorso. E non è la prima volta che Collado viene ferito. Questa era infatti la prima corrida dopo le gravi ferite che aveva riportato durante uno scontro con un toro a Valencia. Ma anche a Siviglia, le cose non sono andate per il verso giusto.