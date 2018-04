ISERNIA – Silvio Berlusconi inciampa e cade sul palco dell’Auditorium a Isernia. Il leader di Forza Italia è nella città molisana per concludere il comizio elettorale per il candidato del centrodestra Donato Toma. Ad un certo punto inciampa e cade a terra, per poi rialzarsi immediatamente appoggiandosi proprio al braccio di Toma.

Per Berlusconi nessuna conseguenza fisica. Ha subito ripreso la parola con questa battuta: “Quel gradino lo ha messo la sinistra”, poi ha cominciato a parlare a sostegno del candidato molisano.

Nonleggerlo pubblica il video con il titolo che simpaticamente ripropone le parole usate dall’ex premier: “Quel gradino lo ha mesho la shinistrua”.