Silvio Berlusconi riceve la terza dose del vaccino anti Covid: il VIDEO

Silvio Berlusconi ha ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid completando interamente il suo ciclo vaccinale. Hanno iniziato a ricevere la terza dose, gli anziani ed i soggetti fragili. Come è normale che sia visto che sono stati i primi anche a ricevere la prima dose. Ma ben presto questa opportunità verrà estesa anche alle altre fase d’età.

Silvio Berlusconi filmato mentre riceve la terza dose del vaccino anti Covid

Anche Silvio Berlusconi ha effettuato il booster del vaccino anti Covid-19. Il leader di Forza Italia ed ex premier ha anche diffuso un video della sua vaccinazione che lo vede tranquillo mentre, manica di camicia tirata su, si fa iniettare la terza dose e fare prima il gesto del pollice alzato e, alla fine dell’iniezione, il segno di vittoria con le dita.

Costa: “Obbligatorietà della terza dose per le categorie per cui è già previsto l’obbligo vaccinale”

“Ad oggi non c’è sul tavolo il tema della modifica dei criteri per ottenere il green pass. Le due decisioni che credo potranno essere assunte la prossima settimana saranno di prevedere l’obbligatorietà della terza dose per le categorie per cui è già previsto l’obbligo vaccinale, poi c’è il tema della riduzione della validità del green pass a fronte delle evidenze scientifiche, che mostrano che c’è un calo dell’immunità, quindi è ragionevole pensare di riportare la validità del pass a nove mesi. Dopodiché, con le Regioni c’è massima disponibilità a condividere un percorso”. Così a Sky TG24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.