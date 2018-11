ROMA – Simona Ventura si è lasciata ufficialmente col compagno Gerò Carraro con cui è stata insieme per sette anni.

I sue si sarebbero lasciati già lo scorso ottobre. La conduttrice pubblica però ora sui social uno struggente video in cui appare insieme all’ex compagno. I due giurano di volersi sempre bene anche in nome della figlia Caterina (adottata dalla Ventura), e annunciano di aver deciso di non stare più insieme.

A rivelare la loro separazione era stato il settimanale “Chi” ad ottobre, dopo i rumours che si erano rincorsi per tutta l’estate. Gerò Carraro fa il produttore cinematografico ed è figlio del marito di Mara Venier: si era parlato di crisi dopo alcune foto in cui Carraro appariva al mare con un’altra donna, ma la Ventura aveva subito smentito che la separazione fosse dovuta a quegli scatti.

Sempre “Chi” aveva pubblicato anche degli scatti della ventura in compagnia dell’ex marito Stefano Bettarini alla festa di compleanno del loro primogenito Niccolò. Un ritratto di famiglia allargata al completo, c’era anche la nuova compagna di Bettarini. Ma all’appello mancava Gerò e quindi le voci erano diventate sempre più insistenti. Ora arriva la conferma definitiva.