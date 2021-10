Siracusa, nubifragio in città: strade inondate, crolla un muro, anziana bloccata in casa VIDEO

Siracusa, nubifragio in città. Una bomba d’acqua si è abbattuta sulla città siciliana nella giornata di oggi, venerdì 22 ottobre. Forze dell’ordine e Protezione Civile sono stati impegnati in decine di interventi. Fortunatamente non si segnalano né vittime né feriti.

Siracusa, strade inondate a causa di un fortissimo nubifragio

Tra le 13 e le 14 il violento nubifragio ha causato moltissimi disagi. A causa della bomba d’acqua alcune auto sono rimaste bloccate su Viale Teocrito per non rischiare di restare intrappolati nell’abitacolo.

Viale Teocrito non è l’unica stada sommersa dall’acqua in città. Forti allagamenti anche in zona Corbino. In via Somalia alcuni automobilisti sono dovuti salire sul cofano della loro auto per evitare di restare intrappolati. In strada sono finiti diversi cassonetti che sono stati trasportati dalla corrente. E c’è chi ha dovuto abbandonare in strada lo scooter perché impossibilito a proseguire.

Siracusa, crollo muro in strada: anziana intrappolata nella casa allagata

Alcuni massi sono finiti in strada a causa del crollo di un muro in via Calabria. Il crollo fortunatamente non ha causato feriti. In via Fratelli Sollecito, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere un’anziana rimasta intrappolata nella sua casa totalmente allagata.

Sempre in via Sollecito, un uomo è stato colpito da una scossa elettrica dopo aver toccato il portone di casa. E’ stato trasportato in ospedale e durante il tragitto non ha mai perso conoscenza.