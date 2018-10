ROMA – “Hai macchiato l’onore della famiglia” e uccide la sorella di diciassette anni a fucilate. E poi pubblica il video sui social. Il filmato è stato girato nel nord della Siria.

Secondo la Bbc, il delitto d’onore sarebbe avvenuto a Jarablus, a ridosso del confine turco, in un’area controllata da milizie siriane alleate di Ankara.

Nel video si vede una donna accovacciata contro un muro che viene raggiunta da ripetuti colpi di arma da fuoco sparati da un uomo, mentre una voce fuori campo urla: “Lava il tuo onore…”.

Attenzione: il video è sconsigliato ad un pubblico sensibile.

A young man in the city of #Jarablus, Aleppo countryside, enacts an “honor killing” upon his own sister by shooting her repeatedly until she’s dead. #Disclaimer: this video clip may not be suitable for all viewers

Really it’s terrible 😔 pic.twitter.com/4PMgOKZhXT

— Feras Hanosh (@firas_alhnosh) 22 ottobre 2018