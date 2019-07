SKIANTOS – Sull’isola greca di Skiathos, andare a vedere gli aerei che atterrano è diventata ormai un’attrattiva a cui assistono moltissimi turisti. I velivoli in atterraggio sfiorano letteralmente le teste dei turisti che si appostano in uno spazio che si trova vicino al confine con lo scalo per scattare foto.

Il canale YouTube Carrgospotter ha raccolto alcuni degli atterraggi più spettacolari di questa estate. Quello che però accade sull‘isola ha anche dei risvolti decisamente negativi: non mancano infatti i pericoli per i turisti, con diverse persone che in passato sono rimaste ferite o sono state spazzate via dal getto degli aerei. Nel 2017 c’è stata anche una donna che è morta. Malgrado ciò però, a giudicare da quello che si vede nel video, le autorità locali hanno soltanto messo dei cartelli di allerta e non hanno affatto impedito che i turisti continuassero a recarsi nei pressi della pista. Sarà una questione di spazio o sarà, forse, diventata un’attrattiva?

Un video pubblicato su Blitz Quotidiano nel 2016, mostra invece quello che accade a chi si posiziona dietro agli aerei in decollo. Siamo sempre a Skiathos nella pista che sorge nei pressi dell’aeroporto: i presenti sono a bordo di un motorino e vengono letteralmente spazzati via dal getto del motore. In questo caso l’aereo è già aterrato. E come mostra sempre lo stesso video, per evitare di essere presi in pieno dal getto, la gente osserva il decollo abbassandosi dietro ad un muretto.

