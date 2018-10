MOSCA – Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Sochi. E a congratularsi con il pilota della Mercedes, al termine della gara, è arrivato anche Vladimir Putin.

Il presidente russo, prima della premiazione, si è avvicinato a Lewis Hamilton e lo ha avvertito di non spruzzarlo con lo champagne come avvenne due anni fa. “Quest’anno non lo farò. Ma negli anni passati non sono stato io!” ha scherzato Hamilton.

Il pilota ha mantenuto la parola e ha stappato la bottiglia solo quando ormai Putin aveva lasciato il podio.

Vladimir Putin reportedly still holds a grudge against Lewis Hamilton from being sprayed by champagne after his last win in Russia, hear what Hamilton promised to Putin after his latest #RussianGP win.#sportscurious pic.twitter.com/BdpbAUNNtS

— Last Night’s Game (@LastNights_Game) 1 ottobre 2018