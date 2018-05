ROMA – Ha perso il volo per tornare a casa dalla moglie e assistere alla nascita della figlia. Un enorme dispiacere per il soldato americano Brooks Lindsey, ma poi l’illuminazione: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] ha assistito al parto in diretta usando l’app di videochiamate FaceTime.

Lindsey si trovava all’aeroporto di Dallas-Fort Worth per raggiungere la moglie che stava per avere la loro bambina, quando l’aereo è stato cancellato e stava per perdersi uno dei momenti più belli della sua vita. La moglie ha deciso così di usare FaceTime per condividere con lui l’importante momento.

Seduto nello scalo aeroportuale, il soldato guarda tra il meravigliato, felice e commosso lo schermo del suo cellulare e intanto una passeggera, Tracey Dover, che era dello stesso volo ha immortalato la sua reazione e racconta: “Io e gli altri passeggeri gli abbiamo lasciato il suo spazio. Quando abbiamo sentito la bambina piangere abbiamo gioito con lui. Volevamo condividere questa emozione perché nessuno dimentichi i sacrifici dei nostri soldati”. A diffondere il video sul web del soldato commosso è stata poi la moglie, facendo emozionare il mondo intero.

(Video da YouTube)