ROMA – Ai “Soliti Ignoti-Il Ritorno”, il programma di Rai Uno condotto da Amadeus, la dottoressa Loredana Andreozzi di Monza vince 490.000 euro. Il prenmio, come sempre nei game-show della Rai, le verrà dato in gettoni d’oro.

La puntata in cui la Andreozzi si è portata a casa la vincita più alta nella storia di questo gioco è quella dell’8 marzo. La protagonista è riuscita a mettere in fila uno dopo l’altro i colpi vincenti individuando sette delle otto identità presenti in studio, raggiungendo cifra 245.000 euro. Indovinando poi il parente misterioso senza conoscere il grado di parentela che legava il personaggio a uno degli otto ignoti, né utilizzando l’eliminazione di quattro ignoti, la concorrente è riuscita a raddoppiare il suo bottino. Corriere Tv pubblica il video, disponibile sulla piattaforma Rai.