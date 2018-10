ROMA – Si è dimessa Sonia Avolio (Fratelli d’Italia), l’assessore della giunta di Cascina (provincia di Pisa) che aveva dato della cornuta a Cristina Parodi. La sindaca Susanna Ceccardi, neo-commissaria della Lega toscana e consigliera del ministro Matteo Salvini, le ha accettate con effetto immediato.

In un video pubblicato su Facebook, Avolio aveva offeso Cristian Parodi dicendo “ha tante corna quante lentiggini”. Ma quello contro Cristina Parodi non è l’unico video di Sonia Avolio che in queste ore ha fatto discutere. In un altro video l’ormai ex assessore di Cascina parla di igiene intima: “Mi lavo la topa con Chilly (un noto detergente per l’igiene intima, ndr), così la topa mi sa di menta e quando apro le gambe mi si ghiacciano i piedi”.