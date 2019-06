ROMA – L’attrice friuliana Sophia Zaccaron, oggi 28enne, nota per un ruolo nel cast di The New Pope di Paolo Sorrentino, ha rivelato in un video messaggio su YouTube di avere subito una violenza a Morbegno (Sondrio) quando aveva solo 15 anni.

Ne dà conto il Giorno nelle pagine locali della Valtellina. “All’inizio mi vergognavo molto, non l’ho detto a nessuno, dopo qualche anno sono riuscita finalmente ad aprirmi, a dirlo agli amici, ai parenti. Sono stata seguita, per 9 anni, da uno psicologo. Qualcuno, anche tra i parenti mi chiedeva ‘che ci facevi lì a quell’ora, ma come eri vestita?’. Stavo andando a scuola, come potevo essere vestita?. Allora sui treni mica c’erano le telecamere” racconta nel video di circa 13 minuti.

La ragazza, nata a Conegliano Veneto, al tempo viveva a Ponte in Valtellina e stava andando a scuola in treno a Morbegno, quando 6 compagni di classe – ricorda ora la giovane attrice – l’hanno drogata e hanno abusato di lei. “Spero che questo video possa essere realmente d’aiuto a tutte le persone che, come me, hanno subito violenza o che abbiano interesse ad informarsi di più sull’argomento – dichiara -. Occorre divulgare questo genere di messaggio per uscire allo scoperto ed evitare di chiudersi nella paura”.

Fonte: Agi, Youtube