Sostenitrice di Trump si rifiuta di indossare la mascherina in aereo e insulta gli altri passeggeri VIDEO

Una donna, sostenitrice di Trump, si è rifiutata di indossare correttamente la mascherina a bordo dell’aereo su cui si era appena imbarcata. Quando il pilota ha chiesto a tutti di scendere per permettere l’intervento delle forze dell’ordine, ha anche urlato insulti razzisti agli altri passeggeri.

Nel video condiviso su TikTok da Alex Barkley, la donna, che indossava il cappellino e la maglietta con lo slogan Make America Great Again, era su un volo della Frontier Airlines diretto da Seattle a Denver. Nel filmato si sente il pilota che parla all’interfono, spiegando la situazione e chiedendo di scendere dal velivolo. Quando finalmente arriva la polizia e porta via la donna, scatta l’applauso degli altri passeggeri.

Trump senza mascherina tra i militari

Donald Trump ha assistito ad una partita di football, sulla tribuna dello stadio dell’Accademia di West Point, senza indossare la mascherina. Dispositivo che invece portavano correttamente le decine di cadetti che lo circondavano. Sui social è scattata l’indignazione di molti americani verso il presidente uscente, accusandolo di dare un pessimo esempio.

Soprattutto dopo aver avuto il Covid e considerando come ogni giorno sia circondato da persone che sono state contagiate in quella Casa Bianca divenuta nelle scorse settimane un vero e proprio focolaio.

“Indossa la mascherina e smetti di mettere i nostri giovani militari a rischio. E’ un comportamento orribile da parte di un presidente”, è stato scritto su un tweet postato in diretta mentre giocavano le squadre dell’Esercito contro quella della Marina militare. Altri hanno invitato i cadetti ad allontanarsi da Trump, descritto in altri tweet come “l’unica persona in tutto lo stadio a non indossare la mascherina”. (fonte ANSA)